Apple заявила о рекордном росте выручки

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Министерство экономики и энергетики Германии подсчитало, что с 2014 года из-за санкций Евросоюза размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний начинаются от нескольких сотен евро.

Данные были представлены на заседании бундестага, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что в 2018 году в санкционную базу данных, в частности, Кипр занёс более €3 млн, Германия — свыше €485...