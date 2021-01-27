Apple заявила о рекордном росте выручки

Американская компания Apple объявила о рекордном росте выручки по итогам первого квартала 2021 финансового года. Выручка впервые превысила $100 млрд.
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Отчётный период завершился 26 декабря 2020 года, он принёс компании выручку в $111,4 млрд. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года составил 21%. Выросла и чистая прибыль компании — до $28,75 млрд. Год назад было $22,23 млрд.
Финансовый директор Apple Лука Маэстри отметил, что доля международных продаж компании по итогам квартала составила 64%.
Наши показатели в декабрьском квартале были обеспечены двузначными показателями роста в каждой категории продуктов, что привело к рекордному росту выручки в каждом географическом сегменте и к самым высоким показателям базы активных подключённых устройств, — подчеркнул Маэстри.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бренд Apple снова стал самым дорогим в мире, обогнав компании Amazon и Google, следует из рейтинга консалтинговой компании Brand Finance. Сейчас бренд IT-гиганта оценивается в $263,4 млрд. Он вернул лидерство, утраченное в 2017 году. Причиной роста стало расширение возможностей и появление подписок в сервисах Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV и Apple Arcade.