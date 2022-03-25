Аннулирован патент, который мог запретить смартфоны Samsung в России

Роспатент аннулировал патент, принадлежавший швейцарской компании Sqwin SA, на изобретение системы электронных платежей, из-за которого едва не были запрещены ввоз и продажа в России смартфонов Samsung с платёжным сервисом Samsung Pay. До санкций Samsung Pay был третьей по популярности системой бесконтактных платежей, которой пользовались 17% россиян, пишет РИА Новости.

Палата по патентным спорам Роспатента, рассмотрев в пятницу возражение «Самсунг Электроникс Рус Компани» на патент, принадлежавший компании Sqwin SA, приняла решение аннулировать этот патент, — заявил агентству представитель юридической компании Hogan Lovells, представлявшей интересы Samsung Electronics.

Роспатент был последней инстанцией в споре корейского гиганта с «патентным троллем», так как судебная инстанция в прошлом году запретила по иску Sqwin SA ввоз и оборот в России 61 модели смартфонов Samsung, поддерживающих указанный сервис. Речь, в частности, идёт о флагмане Samsung Galaxy S21, новейших гибких моделях Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, а также других устройствах, выпущенных начиная с 2017 года.

Российское дочернее предприятие Samsung Electronics потребовала аннулировать указанный патент из-за нарушений, допущенных при его регистрации в России. Изначально в 2012 году автор изобретения Виктор Гульченко подал заявку в патентное ведомство ФРГ, но затем при подаче заявки в Роспатент российский патент был расширен и дополнен, что уже противоречит патентной практике и законодательству.

В частности, российский патент был дополнен указанием возможности генерации уникального кода мобильным устройством покупателя для его дальнейшей прямой передачи в кассовую систему продавца как альтернативной технологии бесконтактного платежа. Это «расширение» и является основанием для аннулирования патента.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 17 марта отменил решение суда, запретившего Samsung Electronics продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платёжным сервисом Samsung Pay. Апелляционный суд полностью отменил решение суда первой инстанции и принял по делу новый судебный акт.