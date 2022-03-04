Аналитики рассказали, к чему приведёт приостановка работы ретейлеров в РФ

Приостановка работы в России крупнейших иностранных ретейлеров может обернуться для торговых сетей крупными финансовыми потерями, а для ТЦ — закрытием 40–50% магазинов. Собственники будут стремиться найти замену среди российских, китайских и турецких ретейлеров, но вряд ли это получится сделать быстро, пишет «Коммерсант».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сомневается в том, что многие международные сети готовы полностью покинуть Россию. По его словам, они руководствуются общественным мнением за рубежом, выступая таким образом против военной операции РФ на Украине, и могут возобновить работу, если её активная фаза завершится до конца марта.

По словам других экспертов, на фоне возникшей неопределённости в ближайшей перспективе в крупных торгцентрах будут закрыты 40–50% магазинов, что приведёт к снижению трафика. Ситуацию усугубит и закрытие кинотеатров, которые значительно увеличивали трафик в ТЦ за счёт показа киноновинок из США.

Управляющий партнёр компании «Ванчугов и партнёры» Алексей Ванчугов заявил, что полный уход из страны крупных сетей сопряжён с серьёзными финансовыми потерями из-за штрафов по арендным платежам и выплаты персоналу при сокращении. По его словам, управляющие торгцентрами готовы вести споры в судебном порядке, не считая политические события зависящими от них бизнес-рисками.

Если суды встанут на сторону российского арендодателя, единственным выходом для ретейлера станет банкротство российских компаний, которое освободит от исполнения обязательств, считает партнёр фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Василий Малинин.

По мнению Ванчугова, прийти на смену уходящим иностранным ретейлерам могут сети из Турции и Китая. В свою очередь Бурмистров полагает, что быстрой переориентации рынка не произойдёт. По его словам, любой зарубежный бизнес предпочтёт дождаться стабилизации рынка.

Ранее шведская торговая сеть IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, приостановила деятельность в России и Белоруссии. IKEA останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи магазинах, в том числе и онлайн.

Также в связи с военной операцией России на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в РФ ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие компании.