Аналитики прогнозируют рост ставок по ипотеке к концу года

https://static.news.ru/photo/2334a4c2-3146-11eb-9a79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя ставка по ипотеке в России больше не будет понижаться, напротив, к концу 2020 года и в начале 2021 года она может существенно вырасти, считают банковские аналитики.

Так, согласно данным Центробанка, средняя ипотечная ставка к началу октября выросла до 7,32%, в сентябре этот показатель равнялся 7,16%, передаёт РИА Новости.

К концу декабря 2020 года ставка может увеличиться до 7,5%, а в I квартале 2021 года — до 7,7%, считают эксперты. Ранее стоимость ипотечных займов снижалась вплоть с апреля 2019 года, увеличившись на 0,1% в июне прошлого года в связи с «действиями отдельных участников рынка», как объяснил тогда ЦБ.

Во II квартале 2021 года ставки могут повыситься более существенно на фоне завершения действия программы льготной ипотеки и роста ключевой ставки, — дала прогноз старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.

С Караваевой согласились и другие эксперты рынка. Свои прогнозы по повышению ипотечной ставки до 7,5–7,7% они аргументировали ростом спроса на данный банковский продукт, приостановкой смягчения монетарной политики Центробанком и исчерпанием потенциала снижения ставок в целом.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин намерен добиваться продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. Ранее о необходимости своевременно завершить эту программу заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, обосновывая это решение ростом цен на новостройки. Набиуллина подчеркнула, что стоимость квадратного метра в новостройках выросла и уже опередила инфляцию и рост доходов населения.