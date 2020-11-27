Хуснуллин планирует добиваться продления льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/2ce47658-30c1-11eb-ba8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин намерен добиваться продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. Ранее о необходимости своевременно завершить эту программу заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, обосновывая это решение ростом цен на новостройки.

Я как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше, что без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны, — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля из-за спада в экономике, вызванного пандемией коронавируса. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении антикризисной программы до 1 июля 2021 года. Глава Минстроя Ирек Файзуллин не исключил, что господдержка может быть продлена и в дальнейшем.

Как писал NEWS.ru, в России может снизиться доступность недвижимости из-за роста цен на рынке первичного жилья. Стоимость квадратного метра в новостройках выросла и уже опередила инфляцию и рост доходов населения. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Она подчеркнула, что льготная ипотека под 6,5% годовых на квартиры в новостройках помогла гражданам улучшить свои жилищные условия, а застройщикам — продолжить ввод в эксплуатацию новых домов.

Набиуллина считает, что своевременное завершение этой программы позволит сбалансировать спрос и предложение и не допустить формирования «пузырей» на жилищном рынке. По её мнению, рост цен на жильё и увеличение долговой нагрузки должны быть соизмеримы с ростом доходов населения.