Набиуллина предупредила о снижении доступности жилья

https://static.news.ru/photo/7d13383e-2f14-11eb-a423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может снизиться доступность недвижимости из-за роста цен на рынке первичного жилья. Стоимость квадратного метра в новостройках выросла и уже опередила инфляцию и рост доходов населения. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Уже виден рост цен на жильё на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку, — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Она подчеркнула, что льготная ипотека под 6,5% годовых на квартиры в новостройках помогла гражданам улучшить свои жилищные условия, а застройщикам — продолжить ввод в эксплуатацию новых домов.

Набиуллина считает, что своевременное завершение этой программы позволит сбалансировать спрос и предложение и не допустить формирования «пузырей» на жилищном рынке. По её мнению, рост цен на жильё и увеличение долговой нагрузки должны быть соизмеримы с ростом доходов населения.

Как писал NEWS.ru, Минстрой работает для сохранения программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Об этом заявил руководитель ведомства Ирек Файзуллин. По его словам, Минстрой вместе с кабмином оценят ситуацию на рынке к середине 2021 года и примут решение — цены на жильё в новостройках не должны быстро расти. К лету следующего года предложение застройщиков должно вырасти до уровня спроса.

Ипотечное кредитование в России растёт на фоне действия программы льготной ипотеки под ставку 6,5%, продлённой до июля 2021 года. Эта программа спровоцировала ажиотажный спрос на недвижимость со стороны россиян, который до сих пор не иссяк. Вслед за спросом потянулись вверх и цены на жильё: квадратные метры дорожают вопреки общему падению доходов населения.