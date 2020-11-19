В России собираются продлить программу льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/f7e3b24a-2a4c-11eb-8e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минстрой работает для сохранения программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Об этом заявил руководитель ведомства Ирек Файзуллин.

До июля 2021 года программа сохраняется. Мы будем работать над тем, чтобы эта поддержка сохранялась и далее, — цитируют «Вести» чиновника, выступившего на онлайн-конференции «Стратегии и тактики девелопмента».

По его словам, Минстрой вместе с кабмином оценит ситуацию на рынке к середине 2021 года и примет решение — цены на жильё в новостройках не должны быстро расти. К лету следующего года предложение застройщиков должно вырасти до уровня спроса.

Ранее NEWS.ru писал, что программа льготной ипотеки под 6,5% спровоцировала ажиотажный спрос на недвижимость со стороны россиян, который до сих пор не иссяк. Вслед за спросом потянулись вверх и цены на жильё: квадратные метры дорожают вопреки общему падению доходов населения.

Программу льготной ипотеки под 6,5% для покупателей квартир в новостройках запустили с апреля 2020 года​ до 1 ноября, но затем продлили до 1 июля 2021 года. Но даже при этих условиях специалисты советуют россиянам просчитать все риски. Они считают, что покупка жилья сейчас — не самое лучшее решение, так как деньги остаются в рубле, а он слишком волатилен.