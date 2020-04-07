Аналитик сырьевого рынка усомнился в цене на нефть выше $40 за баррель

https://static.news.ru/photo/ce2c2154-78ad-11ea-a78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефть сейчас хорошо растёт, потому что накануне «хорошо упала». В последние 2 дня это явление носит спекулятивный характер. До очередного новостного повода её коридор — $30 и $35 за баррель, рассказал для NEWS.ru создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко.

По его мнению, вторую отметку сырьё пробьёт, если договорённость о сокращении добычи станет реальностью. Больших перспектив закрепиться выше $40-$45 за «бочку» пока нет.

С другой стороны, если выяснится, что соглашение о снижении мировой добычи на 10-15 миллионов баррелей в сутки — это только слова, нефть очень быстро проделает обратный путь к $20, добавил эксперт.

В условиях отсутствия спроса, по его словам, никто не мешает основным поставщикам нефти сократить её добычу, в реальности это уже сейчас происходит, но не афишируется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нефти растёт на последних новостях относительно перспектив сокращения добычи ведущими странами. Во-первых, Россия выразила намерение снизить объёмы добычи на 1 млн баррелей в сутки. Во-вторых, Норвегия, которая не участвовала в процессе соблюдения квот с 2002 года, заявила, что присоединится к другим участникам рынка, снижающим темпы производства.