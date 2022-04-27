Аналитик спрогнозировал отказ от карт Visa в мире Аналитик Адамидов спрогнозировал отказ от карт Visa в мире

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После ухода банковской системы Visa из России она может лишиться доверия в мире, заявил аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в разговоре с «360». Финансовые убытки компании не так серьёзны по сравнению с репутационными, считает он.

Пока была единая система Visa и MasterCard, им доверяли во всём мире, а сейчас будут активно создаваться альтернативные платежные системы. Не только в России. Так как утрачено доверие, азиатские страны начинают переживать, что с ними могут аналогично поступить. Поэтому здесь может произойти каскадный эффект, Visa и MasterCard просто перестанут быть мировыми платежными системами, — сказал Адамидов.

Им на замену придут UnionPay, криптовалютные расчёты — если их легализуют — и другие системы, добавил аналитик.

Ранее Visa оценила убытки после ухода из России в $35 млн, но всё равно зафиксировала увеличение прибыли по итогам первого полугодия 2021–2022 финансового года. Она увеличилась на 24% и составила $7,606 млрд. При этом в марте Visa приостановила операции в России и больше не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности.

В свою очередь представители UnionPay 20 апреля прекратили переговоры о сотрудничестве с российскими банками, попавшими под санкции. Они не объяcняли причин и не ссылались на санкции или возможную «токсичность» бaнков.