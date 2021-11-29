Аналитик рассказал, стоит ли ждать ослабления рубля до конца года

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов рассказал, что будет с рублём до конца года. Рубль серьёзно ослаб к доллару, но вряд ли продолжит падение в течение декабря, приводит слова эксперта агентство ПРАЙМ.

На ослабление российской валюты повлияли геополитические риски, связанные с «передвижением российских войск по Южному военному округу недалеко от границ Украины», — и этот факт сильно насторожил представителей ЕС и США. Другой причиной стало резкое укрепление доллара после утверждения Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС.

Ещё один фактор — новый штамм коронавируса, найденные в ЮАР и уже распространившийся в Германии, Австралии и Нидерландах. Также сыграли роль в давлении на рубль нефтяные котировки, которые уже успели немного восстановиться.

Несмотря на вышеописанные факторы, сегодня нет причин полагать, что российская валюта продолжит ослабление прежними темпами, и, скорее всего, она останется в пределах нашего базового диапазона в 71,5–74 рубля за доллар. В то же время стоит понимать, что рубль останется в вышеописанном коридоре ещё продолжительное время и вряд ли вернется к уровням лета 2020 года в обозримом будущем, — отметил специалист.

Ранее инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что рубль может просесть к доллару из-за угрозы коронавируса. Новые локдауны могут негативно сказаться на нефтяных ценах.