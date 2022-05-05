Аналитик рассказал, когда России ждать новой угрозы дефолта Аналитик Коган: новая угроза дефолта ждёт Россию 27 мая, но она несерьёзна

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая угроза дефолта ждёт Россию 27 мая, но она несерьёзна, сообщил аналитик и инвестбанкир Евгений Коган в разговоре с INFOX.ru. На это число запланированы платежи по еврооблигациям, которые страна наверняка выплатит.

Хорошая новость заключается в том, что по одному из платежей возможны выплаты в рублях, а по другому — в евро, фунтах или швейцарских франках и не только на счета в американских банках, — сказал Коган.

До этого стране прогнозировали технический дефолт 4 мая, но инвесторы начали получать выплаты по российским облигациям и он не состоялся.

Коган также объяснил, что серьёзной проблемой для России может стать требование досрочного погашения всех займов — кросс-дефолт. Долг в $63 млрд для РФ небольшой, но в сегодняшних условиях довольно существенный.

Если же Минфин откажется платить, это вряд ли приведёт к мировому финансовому кризису, но и позитива рынкам не добавит, сказал аналитик.

29 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Госдумы, заявила, что речи о дефолте в России быть не может. У Минфина имеются все необходимые инструменты и ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций. Руководитель регулятора подчеркнула, что проведение платежей зависит от иностранных банков.