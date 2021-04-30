Аналитик раскрыл опасность покупки доллара

https://static.news.ru/photo/0244de90-3736-11ea-b0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Определённые риски вложений в американскую валюту существуют в странах, власти которых взяли курс на дедолларизацию. При этом гражданам там не запрещается владеть американской валютой или инвестировать средства в долларовые активы. О возможной опасности рассказал в интервью агентству ПРАЙМ эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

По словам Дроздова. опасность заключается не в вероятных сценариях запрета на владение долларами или запрете долларовых счетов, если только не дойдёт до прямого столкновения России и США.

Гораздо более опасными для курса доллара являются массированные денежные вливания, которые инициирует администрация Джо Байдена, наращивание государственного долга, ухудшение платёжного баланса и рост дефицита бюджета.

Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество, — предположил аналитик.

Ранее сообщалось, что американской валюте грозит обрушение в случае, если Россия будет сокращать использование доллара. Такое мнение высказали читатели болгарского издания «Факти». По мнению жителей республики, Соединённые Штаты процветают в основном благодаря «напечатанным долларам», а также раскрученным брендам. При этом экономика переориентирована на интеллектуальную собственность.