Аналитик раскрыл опасность покупки доллара

Определённые риски вложений в американскую валюту существуют в странах, власти которых взяли курс на дедолларизацию. При этом гражданам там не запрещается владеть американской валютой или инвестировать средства в долларовые активы. О возможной опасности рассказал в интервью агентству ПРАЙМ эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.
По словам Дроздова. опасность
Гораздо более опасными для курса доллара являются массированные денежные вливания, которые инициирует администрация Джо Байдена, наращивание государственного долга, ухудшение платёжного баланса и рост дефицита бюджета.
Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество, — предположил аналитик.
Ранее сообщалось, что американской валюте грозит обрушение в случае, если Россия будет сокращать использование доллара. Такое мнение высказали читатели болгарского издания «Факти». По мнению жителей республики, Соединённые Штаты процветают в основном благодаря «напечатанным долларам», а также раскрученным брендам. При этом экономика переориентирована на интеллектуальную собственность.