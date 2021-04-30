Болгары предрекли обвал доллара

https://static.news.ru/photo/83587db2-aa6b-11eb-9af0-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Американской валюте грозит обрушение в случае, если Россия будет сокращать использование доллара. Такое мнение высказали читатели болгарского издания «Факти».

По мнению жителей республики, Соединённые Штаты процветают в основном благодаря «напечатанным долларам», а также раскрученным брендам. При этом экономика переориентирована на интеллектуальную собственность.

Им больше нечем поддержать доллар, санкции ничего не стоят, — написал один из пользователей в комментариях к новости о возможном уходе России от доллара.

Другие читатели сошлись на том, что доллар сильно переоценён, вспомнили и о рекордном внешнем долге США в 25 триллионов долларов. При этом некоторые усомнились в том, что на будущее доллара способна повлиять Россия.

У России слабая экономика, она не может повлиять на доллар. А вот Китай — другое дело. Китайцы — умные люди, не то, что русские, — написал пользователь.

Ранее сообщалось о прогнозах относительно влияния санкций на курс рубля. Со временем количество ограничительных мер в отношении России будет только увеличиваться, что приведёт к ослаблению рубля до 80 рублей за доллар, но процесс этот, скорее всего, будет постепенным, заявил NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.