Санкции плавно уронят курс рубля

https://static.news.ru/photo/d2d2c6e8-a900-11eb-9457-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со временем количество санкций в отношении России будет только увеличиваться, что приведёт к ослаблению рубля до 80 рублей за доллар, но процесс этот, скорее всего, будет постепенным, заявил NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Прогнозировать, насколько может вырасти рубль в случае отмены санкций, эксперт назвал «проблематичным». В любом случае отмены или смягчения санкций ждать не стоит, считает он.

При этом Деев напомнил, что курс российской валюты меняется в зависимости от совокупности факторов, как положительных, так и отрицательных для рубля.

Инвесторы оценивают риски вложений в рублёвые активы, меняется объём торгов на бирже, потому курс меняется постоянно, каждую минуту в течение торгов. И поводом для резкого укрепления или падения может быть что угодно — от падения нефтяных котировок до политических заявлений лидеров разных стран, — сказал аналитик.

По его словам, сейчас угроза санкций со стороны США немного снизилась, и потому рубль укрепляется — инвесторы покупают российские активы. Кроме того, курс поддерживает стабильность нефтяных цен.

Однако в случае ужесточения санкций рубль может обесцениться на 6–7%, но произойдёт это не сразу, полагает Деев.

Сейчас точно можно сказать, что к уровню 68 за доллар и 77 за евро рубль уже не вернётся, дорога только к ослаблению, — отметил эксперт.

От усилий Центробанка, который может начать удерживать рубль от резкого падения через проведение валютных интервенций, зависит период и тот уровень, до которого доберётся курс российской валюты, заключил аналитик.