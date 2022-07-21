Аналитик предсказала снижение Центробанком ключевой ставки Аналитик Кошелева предсказала снижение Центробанком ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Центробанка есть достаточно оснований, чтобы на заседании 22 июля снизить ключевую ставку до 9% годовых, считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева. По ее мнению, в конце года этот показатель будет составлять всего 8%, пишет журнал «Компания».

Мы полагаем, у регулятора будет достаточно оснований для снижения ключевой ставки 22 июля на 50 б. п., до 9%. Упоминание широкого круга рисков для инфляции во втором полугодии 2022 года указывает на то, что дискуссия будет идти о выборе между 25 б. п. и 50 б. п, нежели о более интенсивном снижении. При этом мы сохраняем прогноз ключевой ставки на конец года на уровне 8% годовых, ожидая увидеть замедление темпов смягчения процентной политики на заседаниях в сентябре — декабре, — пояснила Кошелева.

Вместе с этим портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист поддержал прогноз коллеги о снижении ключевой ставки. По его словам, внешняя монетарная политика не оказывает на регулятор существенного влияния, так как экономика России на данный момент обособлена. Он напомнил, что индекс потребительских цен сокращается, поэтому у Центробанка есть возможность понизить ключевую ставку.

Ранее эксперты отметили, что уменьшение ключевой ставки позволит банкам запустить систему кредитования. Также специалисты допустили снижение ставок по займам по всем показателям. Некоторые банки прогнозируют снижение ставки не до 9%, а до 8,5%.