Банки ждут снижения ключевой ставки ЦБ до 9%

Фото: Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press

Банки ждут снижения ключевой ставки на 0,5 п.п. до 9%. Так ЦБ отреагирует на снижение инфляции, уровень которой к июню сократился до 15,6%, сообщают «Известия».

По мнению экспертов, уменьшение ключевой ставки позволит банкам запустить систему кредитования, Также специалисты допустили снижение ставок по займам по всем показателям. Некоторые банки прогнозируют снижение ставки не до 9%, а до 8,5%.

Банк России 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% из-за оттока средств с банковских счетов россиян. Затем Центробанк несколько раз снижал этот показатель, а 10 июня ставка снизилась до 9,5% — такой она была до спецоперации на Украине.

Рост цен замедляется быстрее ожиданий Банка России. Так, на неделе Росстат впервые с 1991 года зафиксировал дефляцию в стране. Она наблюдалась на уровне 0,03%, в годовом выражении показатель сократился до 15,6%.

Усилилось снижение цен на непродовольственные товары. Падают цены на электронику, лекарства и стройматериалы, но вряд ли этот тренд получит существенное развитие, считают эксперты.

Ранее инвестор Татьяна Волкова заявила, что лучшей валютой для хранения сбережений может стать юань. Она также посоветовала открыть брокерские счета за рубежом, чтобы вывести туда свои средства и покупать валютные активы за границей.