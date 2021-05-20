Аналитик предрёк снижение цен на вторичное жильё в России

https://static.news.ru/photo/a7d7d1a2-b9ce-11eb-973f-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Вторичное жильё может подешеветь уже в начале осени из-за замедления активности на рынке недвижимости. И в этих условиях продавцы будут конкурировать за покупателей, а не наоборот, пишет URA.RU со ссылкой на аналитика федеральной риелторской компании Александра Иванова.

Уже к маю, отмечает эксперт, начал снижаться спрос на покупку недвижимости. Собственники жилья в течение двух-трёх месяцев ещё надеются продать жильё по тем ценам, что были на высоком спросе. Но затем собственники начинают их снижать.

Наибольшая вероятность стагнации цен на рынке вторичной недвижимости наблюдается сейчас с Новосибирске, где средний уровень скидки составляет 3,1%, Самаре (2,9%), Челябинске (2,8%), Красноярске (2,7%), а также в Перми (2,5%).

Наименьший вариант снижения цены на жильё будет минимален с учётом уровня скидки. Однако если стоимость жилья пойдёт вниз, то это всё равно не будет резким обвалом его стоимости. Сам процесс снижения цен наиболее заметен будет в небольших городах, где действует сарафанное радио. Там, по мнению аналитика, люди быстрее узнают, кто и за сколько продал свою квартиру. Большие города более степенны в этом плане, уточнил эксперт.

Как сообщалось ранее, «налог для богатых» коснётся только обладателей годового дохода свыше 5 млн рублей, поэтому на продавцов жилья, цена которого превышает эту сумму, нововведение распространяться не будет. Об этом рассказал специалист по налогообложению компании «Авахо» Станислав Манжиевский.