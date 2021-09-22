Аналитик оценил роль польской PGNiG в сертификации «Северного потока — 2»

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Процесс формирования следующей правящей коалиции в Германии может затянуться, и будущий кабинет министров вряд ли сможет остановить «Северный поток — 2». Об этом ТАСС заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По мнению экспертов, отношение ФРГ к газопроводу может измениться, если на выборах в правительство победит партия «Зелёные».

Эрнст выразил радость по поводу скорого завершения проекта и одновременно неуверенность в том, что новое правительство в ФРГ, способное помешать работе газопровода, будет сформировано к декабрю. Именно на это время...