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Аналитик оценил роль польской PGNiG в сертификации «Северного потока — 2»

21:54, 22 сентября 2021
Аналитик оценил роль польской PGNiG в сертификации «Северного потока — 2» Фото: Nord Stream AG/Global Look Press
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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович назвал «удивительным» решение немецкого газового регулятора допустить к сертификации «Северного потока — 2» польскую компанию PGNiG. Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ в беседе с RT также назвал показательным тот факт, что польская сторона рассказала об этом раньше, чем власти Германии.

Эксперт допустил, что принятое решение имеет «определённые нюансы». Он предположил, что польская компания получит полномочия наблюдателя или консультанта без права решающего голоса.

В целом, конечно, это неприятно, что откровенный противник «Северного потока — 2» будет допущен в каком-то статусе. Я думаю, что всё равно решение будет принимать немецкий газовый регулятор. Я думаю, что главным, кого будут слушать чиновники Федерального сетевого агентства, будет не Польша, это будет новое правительство Германии, — подчеркнул Митрахович.

Он добавил, что у России будут «определённые сложности» из-за участия PGNiG в сертификации газопровода.

Они будут мешать бюрократам принимать решение в пользу проекта, всячески будут об этом трещать публично, — считает аналитик.

Ранее стало известно, что компания PGNiG получила право на участие в сертификации трубопровода «Северный поток — 2». Организация планирует последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору, в частности, касающимся безопасности поставок и корпоративной структуры, заявили в PGNiG.

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