Аналитик оценил роль польской PGNiG в сертификации «Северного потока — 2»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович назвал «удивительным» решение немецкого газового регулятора допустить к сертификации «Северного потока — 2» польскую компанию PGNiG. Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ в беседе с RT также назвал показательным тот факт, что польская сторона рассказала об этом раньше, чем власти Германии.
Эксперт
В целом, конечно, это неприятно, что откровенный противник «Северного потока — 2» будет допущен в каком-то статусе. Я думаю, что всё равно решение будет принимать немецкий газовый регулятор. Я думаю, что главным, кого будут слушать чиновники Федерального сетевого агентства, будет не Польша, это будет новое правительство Германии, — подчеркнул Митрахович.
Он добавил, что у России будут «определённые сложности» из-за участия PGNiG в сертификации газопровода.
Они будут мешать бюрократам принимать решение в пользу проекта, всячески будут об этом трещать публично, — считает аналитик.
Ранее стало известно, что компания PGNiG получила право на участие в сертификации трубопровода «Северный поток — 2». Организация планирует последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору, в частности, касающимся безопасности поставок и корпоративной структуры, заявили в PGNiG.