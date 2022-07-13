Аналитик объяснил, почему бензин в России дорожает при росте цен на нефть Аналитик Демидов: бензин в РФ дорожает при росте цен на нефть из-за её продажи за границу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бензин в России дорожает при росте цен на нефть из-за стремления компаний продавать её за границу, объяснил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В Россию же она поставляется по остаточному принципу, отметил он в разговоре с Lenta.ru. Аналитик также предположил, что стоимость топлива начнёт расти в конце сентября, после завершения сельско-хозяйственных работ.

Получается, что внутри страны остаётся мало нефти для производства бензина, а при падении цены на нефть в стране становится также меньше и нефти, поскольку компании пытаются возместить потери выручки путем увеличения потока нефти. Таким образом, цена на нефть в России растёт в любом случае, а понижение либо заморозка возможны только в случае ручного управления, то есть директив президента, — сказал Демидов.

Он добавил, что россиянам не стоит ожидать снижения цен на бензин, потому что с понижением добычи нефти за границу будет уходить всё большая её часть.

Ранее стало известно, что Россия на фоне санкций нарастила поставки дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки на Ближний Восток. В июне объёмы поставок достигли 155 тысяч баррелей в сутки, что стало максимумом с начала 2016 года.