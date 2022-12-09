Аналитик назвал самые перспективные направления для инвестиций в 2023 году Аналитик Исаков посоветовал инвестировать в нефтяные компании и IT-сектор в 2023 году

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Инвестиции в нефтяные компании в 2023 году останутся перспективными, так как мир пока не сможет отказаться от этого энергоресурса, рассказал Lenta.ru аналитик Виталий Исаков. По его словам, все значимые игроки на рынке нефти обещали держателям своих акций щедрые дивиденды к концу года, что свидетельствует об их успешности. Также специалист посоветовал обратить внимание на финансовый и IT-секторы, которые достойно перенесли санкционное давление, и акции ретейлеров.

Если называть конкретные отрасли, считаем перспективными в 2023 году вложения в бумаги нефтяных компаний. От экспорта их продукции мировая экономика не сможет отказаться. Это подтверждают уже и результаты текущего года — к концу 2022 все без исключения значимые нефтяные компании объявили хорошие дивиденды, — рассказал Исаков.

Аналитик посоветовал инвестировать в российский рынок акций в формате паевых фондов, потому что таким образом возможно достигнуть лучших результатов. Эксперт пояснил, что благодаря этому инвестору не придется самостоятельно анализировать рынок, так как этим займутся управляющие его портфелем ценных бумаг, что существенно сэкономит ему время и силы.

Финансист Лазарь Бадалов ранее рассказал, что перед Новым годом не следует заниматься инвестициями, если вы не являетесь экспертами в этой области, однако можно начать формировать «подушку безопасности». Он отметил, что это один лучших вариантов в условиях непредсказуемости. Кроме того, финансист рекомендовал потратить лишние средства на погашение долгов.