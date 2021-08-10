Аналитик назвал причины взлёта акций «Сбера»

Стремительное подорожание акций «Сбера», которое привело к капитализации свыше $100 млрд, вызвано, в первую очередь, хорошей отчётностью кредитной организации. Такую точку зрения в интервью NEWS.ru высказал заведующий лабораторией анализа института финансовых рынков Александр Абрамов.

По его мнению, ранее акции были недооценены. Эксперт считает, что тенденция резкого роста не будет долгосрочной, но цены на акции могут сохраниться на нынешнем уровне.

Отчётность показала рост кредитного портфеля, увеличение ипотечных заимствований. Поэтому инвесторы оптимистично на это отреагировали. Может быть, косвенно повлияло и довольно интересное размещение акций в США, которое также повысило интерес. Но в большей степени это реакция на хорошие показатели, — заявил Абрамов.

Прибыль банков, по словам специалиста, зависит от качества кредитного портфеля. Когда банк показывает рекордные размеры прибыли, то все начинают говорить, что будет ещё больше. В ближайшее время ожидать снижения показателей не стоит.

Восстановление экономики всегда выносит наверх именно такие отрасли, как банковская. До конца этого года всё будет оптимистично, заключил аналитик.

Накануне стало известно, что капитализация «Сбера» выросла до $100,6 млрд. Это произошло из-за продолжающегося роста акций компании.