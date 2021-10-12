Аналитик CNBC предрекла россиянам серьёзные экономические трудности

Журналист CNBC Холли Эллиат, специализирующаяся на макроэкономической аналитике, опубликовала материал о взлётах и падениях российской экономики за время президентства Владимира Путина. Она пришла к выводу, что Россию ожидают серьёзные экономические трудности, связанные в том числе с изменением модели экономики.

По словам Эллиат, Путин старается привлечь в страну инвестиции и умело пользуется природными ресурсами. Однако экономика России страдает от западных санкций, финансового мирового краха 2008 года, обрушения нефтяных цен 2014 года и кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В ближайшее время России придётся преодолевать вызовы, связанные с низким уровнем жизни людей, риском роста инфляции, а также с проблемами, которые возникнут при отходе от модели сырьевой экономики, ориентированной на экспорт.

Эллиат отмечает, что после финансового кризиса 2008 года спад в России был глубже, чем в других странах, однако после краха нефтяных цен в 2014-2016 годах спад в России был не таким существенным, как в ЕС. Сейчас же в России продолжается рост инфляции, и несмотря на относительно хорошие показатели занятости, доходы работающих людей в России невелики и находятся на самом низком уровне среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Особенно сильно разрыв в уровне занятости по сравнению со странами ОЭСР сказывается на таких социальных группах, как матери с детьми, молодые или пожилые работники, работники с ограниченными возможностями или работники из стран СНГ.

Ранее сообщалось, что до конца года в России могут подорожать в том числе и непродовольственные товары, цены на которые вырастут на 7,2%. Заметнее всего на кошельках россиян скажется увеличение стоимости бытовой техники, электроники и стройматериалов.