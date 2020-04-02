Американцам начнут выдавать финпомощь в апреле

https://static.news.ru/photo/7d334d98-7530-11ea-9976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua

Граждане США получат деньги от государства непосредственно на свои личные счета в течение ближайших недель. Эта мера направлена на борьбу с возникшим вследствие пандемии коронавируса кризисом.

В том случае, если у налоговых органов страны нет информации о счетах гражданина, он может оформить заявку на получение денег онлайн. Материальную помощь решено выплачивать электронными транзакциями, чтобы не допустить риска распространения вируса через бумажные чеки, передаёт РИА Новости.

Я рад сообщить, что в течение двух недель первые платежи будут непосредственно зачислены на счета налогоплательщиков, — сообщил глава Минфина США Стивен Мнучин.

По предварительной информации, суммы выплат составят по $1200 на каждого взрослого американца и по $500 родители получат на каждого ребёнка в семье.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает выплаты по больничному листу нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц. В пояснительной записке к документу сказано, что он предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранения их здоровья в условиях пандемии коронавируса в стране.