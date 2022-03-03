American Express приостановит сотрудничество с партнёрами в РФ

Американская финансовая компания American Express приостанавливает сотрудничество с российскими партнёрами на фоне введения санкций. Об этом говорится в заявлении компании, его приводит ТАСС.

У нас небольшие деловые связи в России, они включают одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей. С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнёров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнерами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации, — говорится в заявлении.

Ранее компания Mastercard сообщила о блокировке доступа ряда финансовых институтов к платёжной системе в результате распоряжения о санкциях против РФ.

Международная платёжная система Visa также объявила о готовности соблюдать санкции Запада против России. Компания будет выполнять дополнительные ограничительные меры, которые могут быть применены в отношении Москвы.

Также стало известно, что Apple Pay официально больше не работает в России в ответ на ситуацию на Украине. Американская компания Apple также прекратила продажи всей техники в официальном онлайн-магазине в России. Невозможно купить ни часы, ни iPhone, ни MacBook, на AirPods, ни аппаратуру для умного дома. Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов.