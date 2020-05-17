Акционеры ЮКОСа отсудили у России водку «Столичная»

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Бывшие акционеры компании ЮКОС добились ареста на территории Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) водочных брендов, принадлежащих РФ — марок «Столичная» и «Московская».

Санкция может стать одной из мер по взысканию с России штрафа в размере $57 млрд в пользу экс-партнёров ЮКОСа, передаёт издание NRC.

Союзплодоимпорт считает решение юристов неправомерным. Предприятие собирается обжаловать вердикт и отменить его через суд, пишет РИА Новости.

18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Из документов следует, что решение окружного суда об отмене компенсации отменено. В 2014 году международный арбитраж постановил, что Москва должна выплатить миллиарды долларов за возмещение ущерба бывшим акционерам ЮКОСа.

После этого РФ потребовала отменить данное решение, и окружной суд Гааги встал на её сторону. Однако Апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт стал ошибочным.

При этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит «российскому правопорядку» и поэтому не должно исполняться.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минюсте сообщили, что Россия продолжит отстаивать свои интересы в деле ЮКОСа и обжалует решение суда Гааги о взыскании $50 млрд.