Акционеры призвали французскую Total уйти из России

Французская компания TotalEnergies должна отказаться от участия в российском бизнесе. Такое требование выдвинули две английские структуры — The Church of England Pensions Board и The Church Commissioners for England — являющиеся акционерами компании. Об этом пишет Bloomberg.

Мы хотели бы подчеркнуть всю серьёзность нашего запроса и то, что нам необходимо будет пересмотреть нашу позицию в качестве акционеров TotalEnergies, если не будут предприняты дальнейшие шаги, — сообщается в письме, которое направили в компанию акционеры.

Bloomberg подчёркивает, что TotalEnergies уже отказалась от инвестиций в новые проекты в РФ, но продолжает владеть 1/5 долей в компании НОВАТЭК. Если французы выполнят требование акционеров, они лишатся 14% своего сжиженного природного газа (СПГ).

Об отказе от инвестиций в российский бизнес компания объявила в начале марта. В TotalEnergies сообщили, что будут поддерживать введённые Европой против РФ санкции и будут применять их вне зависимости от последствий.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE — четвёртая по объёму добычи в мире. Является одним из крупнейших акционеров российского производителя СПГ НОВАТЭК (19,4%) и двух его ключевых проектов — заводов «Ямал СПГ» (20%) и «Арктик СПГ-2» (10%) в ЯНАО.

Ранее стало известно, что британский нефтяной гигант British Petroleum больше не будет покупать у России нефть и газ. Своё решение компания объясняет ситуацией на Украине.

Об аналогичном решении заявили несколько дней назад представители концерна Shell. Компания намерена прекратить сотрудничество с Российскими поставщиками по всем нефтегазовым проектам. Начнёт импортёр с остановки спотовых закупок российского сырья и закрытия всех автозаправочных станций на территории РФ.