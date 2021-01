Акции Xiaomi рухнули после включения компании в чёрный список в США

https://static.news.ru/photo/abaa187c-56e0-11eb-9d1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Budrul Chukrut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ценные бумаги одного из крупнейших в Китае производителей смартфонов компании Xiaomi подешевели на 11,18%, до 29 гонконгских долларов за единицу при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже. Так инвесторы отреагировали на включение компании в чёрный список в США.

Об этом говорят данные торгов на бирже. Xiaomi входит в первую четвёрку производителей смартфонов на планете. За последний год цена акций компании выросла на 180%. В конце декабря 2020 года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила отметку $100 млрд.

Компания попала в чёрный список вместе с восемью другими юридическими лицами, которых в Пентагоне подозревают в связях с военной отраслью КНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после запрета властей Соединённых Штатов вкладывать средства в компании, связанные с китайским военно-промышленным комплексом, Нью-Йоркская биржа (NYSE) ударила по крупнейшим мобильным операторам КНР. Площадка начала процедуру исключения акций China Telecom Corp Ltd (первый в мире по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвертый в мире по числу абонентов) и China Unicom (Hong Kong) Ltd.