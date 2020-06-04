Акции «Норникеля» начали терять в цене на МосБирже

https://static.news.ru/photo/ed0afecc-a645-11ea-9907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции «Норильского никеля» во время торгов на МосБирже 4 июня 2020 года по состоянию на 10:40 по Москве замедлили падение и остановились на отметке в 21 тысячу 30 рублей за штуку, что на 3,6% ниже показателей предыдущей сессии.

При этом, на 10:35 потери облигаций составили 6,1% — до 20 тысяч 504 рублей, следует из данных МосБиржи.

Ранее в Норильске на территории ТЭЦ-3 произошёл пожар. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По неустановленной причине разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорогу. После этого загорелся автомобиль, который по ней проехал.

В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК». Гендиректору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов. Региональному управлению Росприроднадзора поручено провести на предприятии внеплановую проверку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Норильске местный житель показал последствия разлива топлива из нефтехранилища в реку Амбарную, которая впадает в озеро Пясино.