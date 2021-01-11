«Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока — 2»

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло место достройки газопровода «Северный поток — 2» недалеко от датского острова Борнхольм. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marrine Traffic.

«Академик Черский» 6 января прибыл к незавершенному участку магистрали, а в настоящее время движется обратно в восточном направлении, передаёт РИА Новости.

До этого трубоукладчик почти месяца простоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда. Судя по текущему направлению судна, оно может снова возвращаться в российский порт.

«Академик Черский» уже бывал у места достройки. Судно доходило до указанной точки в декабре 2020 года. Однако тогда ему пришлось вернуться в Россию. И вот 6 января «Академик Черский» вновь прибыл к недостроенному участку газопровода.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских страны также высказывается против «Северного потока — 2». Однако канцер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2», она готова к вводу. С 15 января 2021 года судно «Фортуна» начнёт работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании, писал NEWS.ru.