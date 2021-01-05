Трубоукладчик вернулся к недостроенному участку «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/c7f9153e-5008-11eb-a7a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось к недостроенному участку газопровода «Северный поток — 2». Об этом стало известно в среду, 6 января.

В настоящий момент трубоукладчик находится неподалёку от города Борнхольм в Дании. Именно там расположен незаконченный отрезок трубопровода.

«Академик Черский» уже бывал возле этого участка. Судно доходило до указанной точки в декабре 2020 года. Однако тогда ему пришлось вернуться в Россию. И вот 6 января «Академик Черский» вновь прибыл к недостроенному участку газопровода, следует из сведений глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских страны также высказывается против «Северного потока — 2». Однако канцер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2», она готова к вводу. С 15 января 2021 года судно «Фортуна» начнёт работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании, передавал NEWS.ru.