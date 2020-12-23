Судно «Фортуна» начнёт укладку «Северного потока — 2» 15 января 2021 года

https://static.news.ru/photo/0eed8cd0-44bb-11eb-a7ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Трубоукладчик «Фортуна» начнет работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года, об этом сообщает Датское морское управление.

Работы начнутся по двум параллельным веткам газопровода. Также участие в работе примут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения, передаёт РБК.

На время проведения работ в соответствующем районе будут запрещены плавание, постановка на якорь, рыбная ловля и так далее.

Участок протяжённостью порядка 147 км расположен к югу от датского острова Борнхольм и должен быть соединён с секцией в водах Германии.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин оценил перспективы завершения работ над проектом «Северный поток — 2». Российский лидер заметил, что он является очень выгодным для экономики Европы и, в частности, для Германии.