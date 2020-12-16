Президент РФ назвал «Северный поток — 2» выгодным проектом для Германии

https://static.news.ru/photo/d0205c8e-405b-11eb-b1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин оценил перспективы завершения работ над проектом «Северный поток — 2». Российский лидер заметил, что он является очень выгодным для экономики Европы и, в частности, для Германии.

На большой пресс-конференции Путин ответил на вопрос, касающийся беспрецедентного давления на Европу со стороны США. Журналист НТВ Сергей Холошевский, обращаясь к Путину, заметил, что Германия этому сопротивляется. В связи с этим прозвучал вопрос, будет ли достроен газопровод.

«Северный поток — 2» — очевидно выгодная вещь для экономики Европы в целом и Германии в частности. Он соответствует национальным интересам немецкой экономики. <...> Там осталось проложить 165 километров, то есть он практически завершён. Я надеюсь, что мы закончим эту работу, что новая администрация США отнесётся с уважением к партнёрам и вернётся в режим добросовестной конкуренции, — считает Путин.

Также российский лидер прокомментировал вопрос о взаимоотношениях с зарубежными партнёрами. Он подчеркнул, что среди них нет тех, кто был бы приятен или неприятен. Путин назвал иностранных политиков людьми высочайшего класса подготовки, которые борются за решение задач, стоящих перед их странами, и преследуют национальные интересы.

Вы упомянули ряд стран — а Китай? У нас по многим направлениям совпадают интересы. Может, это, а может, что-то на личном уровне сказалось на том, что у нас сложились доверительные отношения с Си Цзиньпинем. У нас расходятся взгляды на отдельные вопросы с президентом [Турции Реджепом] Эрдоганом, но это человек, который держит слово, он мужчина. Это очень важно, чтобы понимать, с кем имеешь дело, — подчеркнул Владимир Путин.

Как ранее писал NEWS.ru, отношение германских властей к российскому газовому проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним на протяжении последних лет независимо от внешнеполитических обстоятельств. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Общение президента с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.