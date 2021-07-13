Агентство Bloomberg рассказало, как Меркель унизила Байдена

Канцлер Германии Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена, когда отказалась от уступок по газопроводу «Северный поток — 2». Такое мнение высказал публицист Андреас Клут в статье для Bloomberg.

Автор публикации отметил , что немецкий политик отказалась даже на дюйм пойти навстречу требованиям Белого дома по данному проекту.

Упорно поддерживая российский трубопровод, Ангела Меркель подвела США и Европу и оставила своему преемнику только плохие варианты, — уверен публицист.

Он добавил, что «геополитическую угрозу» от «Северного потока — 2» видят в Польше, странах Балтии, Франции и Евросоюзе.

Тем не менее немцы продолжают прятать головы в песок, как геополитические страусы. Невероятно, но Меркель называет проект сугубо коммерческим, который лучше предоставить частному сектору, — подчеркнул автор.

Он назвал защиту проекта «пятном на репутации» Меркель. Клут считает, что её позиция демонстрирует «лицемерие страны». Говоря о предстоящей встрече Байдена с Меркель, политолог предположил, что немецкому канцлеру придётся предложить идеи, как поступить «с геополитическим беспорядком, который она устроила».

Ранее стало известно, что Украина останется для Германии страной-транзитёром и после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским. По её словам, эта тема будет обсуждаться и в ходе встречи с президентом США Джо Байденом на текущей неделе.