«Аэрофлот» временно сократил частоту полётов на внутренних линиях

https://static.news.ru/photo/055ce68c-75ec-11ea-b03d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомания «Аэрофлот» сократила частоту полётов на внутренних авиалиниях. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте компании.

Предлагаем вам ознакомиться с частотой выполнения рейсов по России в ближайшие 7 дней. Пассажирам будет предложено перебронирование на выполняемые, — говорится в сообщении.

Сотрудники компании напомнили, что статусы персональных заказов можно проверить в разделе сайта «Управление бронированием».

Ранее в «Аэрофлоте» объяснили опасность закрытия рейсов из-за коронавируса. По словам представителей перевозчика, это приводит к большим потерям для бизнеса.

Как писал NEWS.ru, АТОР оценила ситуацию с коронавирусом как экстраординарную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки», возможно, прямых вливаний.