«Аэрофлот» временно сократил частоту полётов на внутренних линиях

Авиакомания «Аэрофлот» сократила частоту полётов на внутренних авиалиниях. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте компании.
Предлагаем вам ознакомиться с частотой выполнения рейсов по России в ближайшие 7 дней. Пассажирам будет предложено перебронирование на выполняемые, — говорится в сообщении.
Сотрудники компании напомнили, что статусы персональных заказов можно проверить в разделе сайта «Управление бронированием».
Ранее в «Аэрофлоте» объяснили опасность закрытия рейсов из-за коронавируса. По словам представителей перевозчика, это приводит к большим потерям для бизнеса.
Как писал NEWS.ru, АТОР оценила ситуацию с коронавирусом как экстраординарную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки», возможно, прямых вливаний.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен