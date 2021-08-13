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«Аэрофлот» оценил возможную конкуренцию после появления нового лоукостера

15:47, 13 августа 2021
«Аэрофлот» оценил возможную конкуренцию после появления нового лоукостера Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Группа «Аэрофлот» не ожидает серьёзной конкуренции между головным перевозчиком, «Победой» и новым создаваемым лоукостером S7. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

Полубояринов уточнил, что «Аэрофлот» приветствует наличие второго лоукостера, которое положительно скажется на конкуренции и работе компаний. При этом лоукостер S7 предполагает работать на направлениях, которыми не интересуются ни «Аэрофлот», ни «Победа».

Ранее авиакомпания S7 объявила о запуске нового лоукостера к июлю 2022 года. Как сообщила глава совета директоров авиакомпании Татьяна Филёва, речь идёт об отдельном от S7 перевозчике на базе компании «Глобус». На его создание потратят 2,5–3 млрд рублей, которые окупятся в течение четырёх лет. По мнению экспертов, появление нового лоукостера не приведёт к снижению цен, однако повысит доступность недорогих билетов.

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