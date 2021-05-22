€300 млрд: в Германии высчитали ущерб для экономики от коронавируса

https://static.news.ru/photo/05f52494-bb71-11eb-a469-96000091f725_660.jpg Фото: Ralph Peters/imago-images.de/Global Look Press

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, обошёлся экономике Германии в €300 млрд, сообщает издание Welt со ссылкой на оценки Института немецкой экономики в Кёльне.

Глава института Михаэль Хютер заявил, что на компенсацию убытков от смертоносной инфекции уйдут годы.

Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла, — пояснил он.

Ранее стало известно, что американское издание Project Syndicate выпустило материал, в котором утверждается, что ведущие государства стараются не замечать беспрецедентную гуманитарную катастрофу, происходящую в странах Южной Азии в связи с распространением коронавируса.