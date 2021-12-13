Названы сроки нового этапа программы туристического кешбэка

Новый этап программы туристического кешбэка стартует в РФ 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит ТАСС. Условия останутся прежними — тур должен быть оплачен картой «Мир». Сумма кешбэка составит 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно, — сказала руководитель ведомства.

По её словам, условия останутся прежними — тур должен быть оплачен картой «Мир». Сумма кешбэка составит 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путёвок. Отправиться в путешествие можно в любой регион России с 18 января по 30 апреля. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.

Догузова добавила, что в следующем году также запланирован осенний этап программы, он стартует в октябре. Точные даты будут объявлены во второй половине года.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что Россия вошла в топ-5 стран мира по восстановлению внутреннего туризма. По его словам, несмотря на опасения из-за пандемии, на внутреннем туристическом рынке заметна тенденция на восстановление.