https://static.news.ru/photo/f2232e5c-a24f-11e9-9a29-fa163e074e61_1024.jpg Филиппо Маньини Фото: Paola Visone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах итальянский пловец Филиппо Маньини спас утопающего на пляже Сардинии.

Я делал то, что должен был, — цитирует Маньини BBC.

Italian Olympic swimming star Filippo Magnini came to the rescue of a drowning man.



Newlywed Andrea Benedetto got into difficulty in the sea off a Sardinian beach on Sunday.



In full: https://t.co/K37ItcMAbg pic.twitter.com/5dcRuQLcl5 — BBC Sport (@BBCSport) 9 июля 2019 г.

45-летний мужчина, которого зовут Андреа Бенедетто, упал с надувной лодки в холодную воду, после чего не мог пошевелить конечностями. Маньини нырнул за утопающим после криков о помощи. Он удерживал голову Бенедетто над водой до прибытия спасателей.

Маньини — четырёхкратный чемпион мира и 17-кратный чемпион Европы по плаванию.

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