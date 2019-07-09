Филиппо Маньини Фото: Paola Visone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах итальянский пловец Филиппо Маньини спас утопающего на пляже Сардинии.

Я делал то, что должен был, — цитирует Маньини BBC.

45-летний мужчина, которого зовут Андреа Бенедетто, упал с надувной лодки в холодную воду, после чего не мог пошевелить конечностями. Маньини нырнул за утопающим после криков о помощи. Он удерживал голову Бенедетто над водой до прибытия спасателей.

Маньини — четырёхкратный чемпион мира и 17-кратный чемпион Европы по плаванию.

Встречу третьего раунда теннисного турнира в Уимблдоне между представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом и казахстанцем Михаилом Кукушкиным прервали из-за обморока женщины, которая находилась на трибунах, писал News.ru.

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