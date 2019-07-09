45-летний мужчина, которого зовут Андреа Бенедетто, упал с надувной лодки в холодную воду, после чего не мог пошевелить конечностями. Маньини нырнул за утопающим после криков о помощи. Он удерживал голову Бенедетто над водой до прибытия спасателей.
Маньини — четырёхкратный чемпион мира и 17-кратный чемпион Европы по плаванию.
Встречу третьего раунда теннисного турнира в Уимблдоне между представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом и казахстанцем Михаилом Кукушкиным прервали из-за обморока женщины, которая находилась на трибунах, писал News.ru.