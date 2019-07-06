Встречу третьего раунда теннисного турнира в Уимблдоне между представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом и казахстанцем Михаилом Кукушкиным прервали из-за обморока женщины, которая находилась на трибунах.
Инцидент произошёл в четвёртом сете. После того, как ей оказали медицинскую помощь, зрительницу доставили в больницу. Затем игру возобновили.
В матче против Кукушкина Штруфф ведёт со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, 4:3.
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