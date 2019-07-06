https://static.news.ru/photo/6c39d472-a014-11e9-b749-fa163e074e61_1024.jpg Ян-Леннард Штруфф Фото: Paul Zimmer/www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Встречу третьего раунда теннисного турнира в Уимблдоне между представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом и казахстанцем Михаилом Кукушкиным прервали из-за обморока женщины, которая находилась на трибунах.

Инцидент произошёл в четвёртом сете. После того, как ей оказали медицинскую помощь, зрительницу доставили в больницу. Затем игру возобновили.

В матче против Кукушкина Штруфф ведёт со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, 4:3.

Ранее самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал News.ru неудачную попытку Шараповой вернуться на корт после пятимесячной паузы в карьере из-за хронической травмы плеча.