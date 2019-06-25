Самое главное — биатлону в Татарстане быть. Этот факт обсуждали и на встрече с министром спорта, и на партийном совещании актива «Единой России». Министр будет поддерживать, президент республики ещё на нашей мартовской встрече заверил, что всё будет хорошо. Мы уверены, что биатлон здесь будет развиваться и, возможно, даже более высокими темпами, чем мы представляем, — рассказал он.