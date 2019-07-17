https://static.news.ru/photo/0a939af6-a892-11e9-9f6c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Can Erok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евролига объявила, что «Финал четырёх» нового сезона пройдёт в Германии.

Решающие матчи турнира состоятся с 22 по 24 мая 2019 года в немецком городе Кёльн. Баскетбольная арена вмещает 18 518 зрителей, сообщает пресс-служба Евролиги.

The destination for next seasons Final Four will be announced shortly, what city do you think will host the event? #F4GLORY pic.twitter.com/PMAsc0rcGb — EuroLeague (@EuroLeague) 17 июля 2019 г.

Это уже третий раз, когда «Финал четырёх» проходит в Германии. Ранее турнир проходил в Берлине в 2009 и 2016 годах.

Действующим победителем Евролиги является московский баскетбольный клуб ЦСКА, который обыграл турецкий «Анадолу Эфес» со счётом 91:83.

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим специалистом в Евролиге, ранее писал News.ru.