Евролига объявила, что «Финал четырёх» нового сезона пройдёт в Германии.
Решающие матчи турнира состоятся с 22 по 24 мая 2019 года в немецком городе Кёльн. Баскетбольная арена вмещает 18 518 зрителей, сообщает пресс-служба Евролиги.
The destination for next seasons Final Four will be announced shortly, what city do you think will host the event?— EuroLeague (@EuroLeague)
#F4GLORY pic.twitter.com/PMAsc0rcGb 17 июля 2019 г.
Это уже третий раз, когда «Финал четырёх» проходит в Германии. Ранее турнир проходил в Берлине в 2009 и 2016 годах.
Действующим победителем Евролиги является московский баскетбольный клуб ЦСКА, который обыграл турецкий «Анадолу Эфес» со счётом 91:83.
Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим специалистом в Евролиге, ранее писал News.ru.