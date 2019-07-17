Фото: Can Erok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евролига объявила, что «Финал четырёх» нового сезона пройдёт в Германии.

Решающие матчи турнира состоятся с 22 по 24 мая 2019 года в немецком городе Кёльн. Баскетбольная арена вмещает 18 518 зрителей, сообщает пресс-служба Евролиги.

Это уже третий раз, когда «Финал четырёх» проходит в Германии. Ранее турнир проходил в Берлине в 2009 и 2016 годах.

Действующим победителем Евролиги является московский баскетбольный клуб ЦСКА, который обыграл турецкий «Анадолу Эфес» со счётом 91:83.

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим специалистом в Евролиге, ранее писал News.ru.

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