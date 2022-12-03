В России будет по-новому начисляться вознаграждение за найденный клад Кладоискатели смогут рассчитывать на половину стоимости находки по новому проекту Минфина

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Минфин подготовил изменения в «Порядок выплаты вознаграждений за клад, содержащий драгоценные камни, ювелирные и другие изделия из драгметаллов». Согласно документу, который сейчас рассматривает Госдума, кладоискатели смогут рассчитывать на половину стоимости находки при условии ее уникальности, сообщают «Известия».

Государство будет рассчитываться с кладоискателями в течение месяца. Однако эксперты считают, что увеличение выплат не поможет вывести искателей из тени и не сможет мотивировать людей сообщать о найденных драгоценностях.

Чтобы у людей была мотивация, нужно отдавать не менее 75% от стоимости. Другой изъян в сроках. Как правило, люди находят вещи, имеющие историческое или художественное значение. А это значит, что требуется нелегкая и продолжительная экспертиза, — приводит издание мнение гендиректора ассоциации «Гильдия ювелиров» Эдуарда Уткина.

Оценка стоимости может растянуться на годы, поэтому месяц — недостаточный срок для специалистов, если речь идет о сотне позиций в находке. Поэтому экспертные группы будут торопиться в вынесении оценок и они могут оказаться завышенными или заниженными, полагает Уткин.

Принимать и хранить ценности будет Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней. Он же будет определять стоимость древностей. Расценки на изделия устанавливает Минфин. Кладоискателю для получения денег от государства нужно будет обратиться в финансовое ведомство с личным заявлением. Налогом выплачиваемая за клад сумма не облагается.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что доллары, «лежащие по банкам в огородах» у россиян, должны быть заменены на золото. Продажа драгоценных металлов российскому населению выросла в десять раз, но этого все еще недостаточно. По подсчетам Моисеева, в баночных схронах у граждан РФ в общей сложности лежат сотни миллиардов долларов.