В Госдуме предложили повысить пенсии работающим пенсионерам: кого коснется Кто выступил с инициативой, какие категории граждан могут столкнуться с индексацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов Государственной думы России во главе с лидером фракции КПРФ Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение законопроект об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. NEWS.ru решил разобраться, могут ли закон принять и почему подобные идеи не нравятся властям.

Что такое страховые пенсии

Страховые пенсии — это обычные пенсии, которые положены работнику с учетом накопленного им трудового стажа, уплаченных работодателем взносов и стоимости пенсионных баллов. Среди таких выплат различают пенсии по старости и инвалидности. И если первые начинают выплачивать после достижения россиянами определенного возраста, то вторые — при получении инвалидности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К страховым пенсиям и по старости, и по инвалидности ежемесячно добавляется фиксированная выплата. В 2023 году ее размер составляет 7567 рублей 33 копейки. При этом если пенсионеру исполнилось 80 лет или он стал инвалидом I группы, размер фиксированной выплаты удваивается и составляет 15 134 рубля 66 копеек. Обычные пенсионеры и инвалиды II группы получают обычную доплату — 7567 рублей 33 копейки. А инвалиды III группы — 50% от нее, то есть 3783 рубля 67 копеек.

Как индексируют страховые пенсии

Страховые пенсии обычных неработающих пенсионеров (и по возрасту, и по инвалидности) ежегодно индексируют на величину инфляции. К примеру, с 1 января они будут проиндексированы на 7,5% исходя из ожидаемой Минэкономразвития инфляции в России по итогам этого года.

Повышаются и фиксированные выплаты, но их рост не зависит от инфляции — размер выплат закреплен в законе заранее. К примеру, с 1 января 2024 года она будет равняться 7915,43 руб., а с 1 января 2025 года — 8232,05 руб.

Кому пенсии не индексируют и почему

А вот тем пенсионерам по старости или инвалидности, которые официально трудоустроены, пенсии не индексируют с 2016 года. Единственное, что 1 августа каждого года им чуть-чуть увеличивают пенсию максимум на сумму трех пенсионных баллов. В этом году это было чуть более 350 руб.

Власти не проводят индексацию пенсий работающих пенсионеров (в отличие от пенсий неработающих), несмотря на инфляцию. Как утверждали в Пенсионном фонде (теперь — Социальном фонде) год назад, это снизило бы уровень обеспечения неработающих пенсионеров и потребовало бы дополнительных расходов бюджета в размере около 500 млрд рублей. Но работодатели трудящихся пенсионеров все равно уплачивают взносы за таких сотрудников в Социальный фонд. В результате у последних копятся и стаж, и пенсионные баллы. Впрочем, эти баллы будут учитываться при выплатах, лишь когда пенсионер уволится. Тогда же учтут и все индексации пенсий, которые он пропустил.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что предложили в Госдуме по пенсиям

Группа депутатов Госдумы (в основном от КПРФ) во главе с лидером коммунистической фракции Геннадием Зюгановым недавно внесла на рассмотрение законопроект об индексации фиксированных выплат для пенсионеров по инвалидности и корректировке самой страховой пенсии с учетом изменения стоимости пенсионного балла.

Депутаты отмечают, что отказ от индексации пенсий работающим инвалидам сильно их демотивирует. Ведь сейчас размер пенсии у этой категории граждан на четверть ниже, чем у неработающих, утверждают парламентарии.

«Так, по данным Росстата, число работающих инвалидов сократилось с 2 млн 543 тыс. на 1 января 2016 года до 1 млн 644 тыс. на 1 января 2018 года — более чем на 35%. На 1 января 2022 года число работающих инвалидов составило 1 млн 559 тыс. (снижение по сравнению с 2016 годом практически на 1 миллион человек)», — пишут депутаты в пояснительной записке.

Они также добавляют, что сам Росстат связывает это снижение с приостановкой индексации пенсий работающих инвалидов с 2016 года. И хотя по госпрограмме «Доступная среда» занятость инвалидов трудоспособного возраста к 2020 году должна была достичь 40% , а к 2025 году — более 51%, сейчас, по данным Минтруда, работают чуть более четверти инвалидов трудоспособного возраста, отмечают депутаты.

При этом политики напоминают, что с заработной платы этой категории людей отчисляются страховые взносы во внебюджетные фонды и налоги на доходы физических лиц. И депутаты полагают, что сейчас потери Соцфонда и региональных бюджетов от снижения численности работающих инвалидов сравнимы с экономией средств того же Соцфонда.

Как к идее по пенсиям отнеслись в правительстве

Но в правительстве, как это в основном бывает с законопроектами КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, инициативу не поддержали. Там отметили, что на указанные цели депутатами предложено направить 156,8 млрд руб. в 2024 году, но источник этих средств и порядок их расходования не указан. В связи с этим законопроект нуждается в существенной доработке, отметил вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Примут ли инициативу по пенсиям работающим инвалидам

Опрошенные NEWS.ru юристы отметили, что вероятность принятия законопроекта близка к нулю. Они согласились с тем, что отрицательное заключение правительства — один из главных факторов отклонения законов сегодня.

Тем не менее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с NEWS.ru отмечает, что изменения в закон необходимы, ведь это — обязательство общества перед пенсионерами, тем более инвалидами. «Сумма в 156 млрд руб. сопоставима с долгом россиян по алиментам за 2022 год, объемом государственного долга Москвы. Столько „Татнефть“ перечислила на дивиденды за 2022 год своим акционерам НДФЛ», — говорит аналитик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кроме того, работающие пенсионеры формируют внутренний платежеспособный спрос, что идет в плюс российскому бизнесу, добавляет аналитик.

Есть ли другие способы проиндексировать пенсию

Для индексации пенсий работающих пенсионеров (как пенсионеров по возрасту, так и инвалидов) сегодня в законе есть лазейки. Как только гражданин увольняется, ему учтут индексацию пенсии за весь период работы и уже со следующего месяца он начнет получать повышенную пенсию.

При этом если пенсионер хочет потом вернуться на работу, ему достаточно прожить один календарный месяц нетрудоустроенным, с новой, повышенной пенсией, а затем опять подписать трудовой договор. Тогда и повышенная пенсия сохранится, и зарплата снова появится.

Читайте также:

Индексация пенсий в 2024 году: кому и на сколько процентов увеличат выплаты

Стало известно, кому в России увеличат пенсии с 1 октября

«Стратегия россиян — работать до смерти»: что ждет пенсионную систему

Путин ввел новую программу пенсионных сбережений: как она будет работать

ЦБ пугает инфляцией: к подорожанию каких продуктов готовиться россиянам