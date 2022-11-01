Турецкие отели возобновили прием карт «Мир» "Известия": турецкие отели возобновили прием карт «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для приема карт «Мир» турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы, выяснили «Известия». Успешную оплату по нацкартам в октябре подтвердили в пяти гостиницах. В частности, в Papillon Zeugma Relaxury подключили российскую систему Sigma, а в отеле Papillon Belvil принимают даже Visa и Mastercard, выпущенные в РФ, проводя платежи через систему-посредник.

Так, в пяти турецких гостиницах сообщили, что успешно принимали карты "Мир" в октябре. В отеле Papillon Zeugma Relaxury подключили российскую систему Sigma, которая принимает нацкарты и отправляет платеж банку в РФ за вычетом комиссии. В Papillon Belvil стоимость услуг рассчитывается в евро, затем терминал показывает результат в рублях по курсу, и покупатель может либо согласиться, либо совершить платеж другим способом. В трех отелях турецкой сети Nirvana также сообщили, что продолжают принимать карты «Мир», однако не уточнили, какой банк или сервис обрабатывает трансакции.

Об успешно проведенных операциях в некоторых туристических точках в Турции рассказали в профильных Telegram-каналах и российские туристы. Так, пользователь dmitriy смог в середине октября в отеле оплатить картой «Мир» тур в Каппадокию. Другой пользователь рассказал об успешном платеже по нацкарте в торговом центре в Анталье. По его словам, операция прошла через российский банк. Elena Zemit смогла оплатить проживание в отеле — на стойке регистрации достали второй терминал, который обрабатывал трансакции с картами «Мир».

Как пояснила глава Национального платежного совета Алма Обаева, продавцы в Турции могли заключить договор с российскими банками для приема карт, а турецкие банки-эквайеры могли отключить только часть терминалов от приема карт «Мир». Руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень полагает, что государства, где туристическая индустрия ориентирована на обслуживание российских путешественников, будут искать различные способы приема платежей, включая и подключение гостиниц и других организаций к российским платежным системам.

Ранее сообщалось, что два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. По данным СМИ, одна из организаций намерена приступить к работе в Турции, вторая — там же и в ОАЭ. Эти терминалы появятся в отелях и магазинах.



