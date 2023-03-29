The Guardian: Абрамович тайно спонсировал голландский футбольный клуб

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Роман Абрамович

Издание The Guardian изучило слитые в Сеть данные кипрского офшора MeritServus и выяснило, что российский бизнесмен Роман Абрамович потратил на голландский футбольный клуб Vitesse не менее €117 млн. Финансированием клуба он занимался в то же время, когда владел «Челси».

Финансовая информация была обнаружена в файлах Oligarch, кэше просочившихся данных, полученных от кипрского офшорного поставщика услуг MeritServus. Документы, изученные Guardian и Бюро журналистских расследований , по-видимому, впервые раскрывают не менее €117 млн (102,8 млн фунтов стерлингов) в виде тайного финансирования Абрамовичем Vitesse, которое проходило через ряд организаций, зарегистрированных в непрозрачных офшорных налоговых убежищах, — говорится в публикации издания.

При этом ранее два расследования футбольной ассоциации Нидерландов не смогли выявить никаких финансовых связей между Абрамовичем и клубом Vitesse и пришли к выводу, что российский олигарх не имел никакого управленческого влияния команду. И Vitesse при его тогдашних владельцах, и «Челси» при Абрамовиче неоднократно отрицали причастность олигарха к финансированию голландского клуба.

В конце 2022 года Bloomberg признал Романа Абрамовича «самым обедневшим» среди российских олигархов. По расчетам агентства, за 2022 год оно уменьшилось более чем в два раза, до $7,8 млрд. 2 марта 2022 года он сообщил о продаже клуба «Челси».