Абрамович стал «самым обедневшим» среди российских миллиардеров Bloomberg: Абрамович в 2022 году обеднел больше остальных российских миллиардеров

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Роман Абрамович

Состояние российского бизнесмена Романа Абрамовича сократилось сильнее всего сравнительно с остальными предпринимателями из России, следует из Bloomberg Billionaires Index. Агентство Bloomberg пишет, что его состояние уменьшилось более чем в два раза и сейчас оценивается в $7,8 млрд.

Подчеркивается, что состояние Абрамовича до начала спецоперации России на Украине оценивалось в $18 млрд. Сейчас же часть его средств находится в неликвидных активах.

Евросоюз и Великобритания ввели против него санкции после 24 февраля, а в октябре к европейским странам присоединилась Украина.

В декабре власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов предпринимателя, находящегося под экономическими санкциями Оттавы из-за ситуации на Украине. В канадском МИД отметили, что это первый случай, когда страна решила использовать положение закона, которое позволяет государству проводить конфискацию активов находящихся под санкциями граждан.

Английская премьер-лига в марте заявила об отстранении Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». Это решение было принято после того, как правительство Великобритании ввело санкции в отношении бизнесмена. В США также были заморожены вклады Романа Абрамовича в хедж-фондах после введения против него санкций британским правительством.

15 мая стало появились сообщения об аресте дома Абрамовича в Португалии, стоимость которого оценивалась в €10 млн. Позже представитель бизнесмена опроверг эту информацию, заявив, что у того вообще нет никакой недвижимости в Португалии.