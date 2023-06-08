Стало известно, подорожал ли отдых в Турции для россиян В РСТ отрицают, что турецкие отельеры повысили цены только для россиян

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Отдых в Турции в этом году действительно подорожал, но не только для россиян, а для граждан всех стран. Об этом NEWS.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, комментируя сообщения о повышении цен на 20% турецкими отельерами для российских туркомпаний.

Информация о том, что существуют различные цены для различных стран, неверная. Мы проводим постоянный анализ цен, и на всех рынках они схожи. Другой вопрос, что существуют маркетинговые акции для определенных рынков, в том числе акции раннего бронирования, — сказал Горин.

По его словам, в этом году цены на отдых либо одинаковые для всех стран, либо для россиян они даже ниже за счет спецскидок.

«По ряду отелей цена (для россиян. — NEWS.ru) была на 5-7% ниже, чем на рынках Германии и Великобритании. По одной гостинице она была на 5% выше, но это совершенно нормально, потому что у каждой гостиницы есть своя политика по промо-акциям на рынок той или иной страны. Плюс многое зависит от сезонного фактора. По этой причине на майские праздники в Турции отдых не самый дешевый, потому что спрос со стороны россиян резко возрастает», — пояснил Горин.

Из-за инфляции и роста накладных расходов турецкие отельеры ежегодно повышают стоимость услуг, говорит Горин. И если в прошлом году средний чек на турпакет на двоих, включающий перелет, составлял 170 тыс. руб., в этом году он равен 220-250 тыс. Можно найти более бюджетные варианты — за 130 тыс. в отеле категории 3*, а есть предложения за 500 тыс. и более в «пятерке», говорит эксперт.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что турецкие отели подняли цены в евро для российских партнеров (туроператоров) в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом, по его словам, для западного рынка такого роста цен не было, так как гостиницы Кипра и Греции сейчас дают хорошие скидки из-за отсутствия российских туристов и могут переманить клиентов с турецкого рынка.