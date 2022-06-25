Стало известно, кому полагается вторая пенсия в России ПФР: россияне после 80 лет получают право на двойную выплату к страховой пенсии

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Право увеличить фиксированную плату к страховой пенсии имеют россияне, достигшие возраста 80 лет. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на данные Отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области. Там уточнили, что прибавка увеличивает фиксированную пенсию в два раза.

По словам представителей ПФР, через месяц после достижения пенсионером возраста 80 лет размер выплат будет увеличиваться в два раза. При этом на повышение пенсии не могут претендовать инвалиды первой группы и те, кто получает социальную пенсию по потере кормильца.

Также после достижения 80-летнего возраста граждане получают право оформить компенсацию по уходу за собой. На неё не имеют права лица, получающие пособие по безработице.

Оформить заявление на выплаты можно на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и в клиентской службе ПФР,

Ранее также сообщалось, что в июле повышение доходов следует ожидать тем россиянам, чья заработная плата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ).