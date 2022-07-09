Стало известно, при каком условии доллар вырастет до 80 рублей Экономист Прокудин: снятие в РФ ограничений на вывод капитала толкнёт доллар к 80 рублям

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Даже частичное снятие в России ограничений на вывод капитала направит курс доллара в район 80 рублей. Такое мнение высказал РИА Новости главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Поводом послужило разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями российским компаниям до 1 сентября текущего года досрочно погашать выданные иностранными банками кредиты в валюте. При этом сумма выплаты должна составлять не менее 20% от суммы долга.

По словам Прокудина, общая сумма долгов перед иностранными банками составляет в РФ порядка $400 млрд, без учёта облигаций. В этой связи оценить конкретную сумму погашений не представляется возможным.

Учитывая отсутствие лонгаций со стороны иностранных банков и срабатывание кредитных ковенант, связанных с кредитным качеством заёмщиков и самой России, иностранные банки могут потребовать вернуть значительную часть кредитов вне зависимости от сроков, на которые они выданы, — подчеркнул эксперт.

При этом он напомнил, что профицит сегодняшних операций, за счёт которого финансируются покупки валюты для размещения капитала и для платежей иностранным кредиторам, снизился до $18 млрд в месяц, по данным за май.

Открытие финсчёта (даже частичное) наряду с восстановлением импорта, которое только началось в мае, является необходимым условием для разворота тренда в курсе доллара в сторону 80 рублей, — заявил Прокудин.

По его мнению, к концу года курс доллара сместится в район 80–90 рублей. Средний по бирже курс таким образом составит чуть менее 80 рублей за доллар.

Ранее первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин заявил, что в ближайшие месяцы удешевления плодоовощной продукции и эффект от укрепления рубля прекратят влиять на цены в России. Это потребует аккуратности кредитно-денежной политики, но не является препятствием для дальнейшего снижения ключевой ставки.