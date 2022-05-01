Сбербанк снизил ставки по вкладам Сбербанк снизил ставки по вкладам до максимума в 12%

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка. Это решение кредитная организация приняла после того, как Центробанк 29 апреля понизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых.

Теперь максимальная доходность по рублёвым депозитам составляет 12%, а не 16% годовых. Такая ставка возможна при условии годовой подписки на сервисы «СберПрайм+», а также при открытии вклада онлайн и на срок до трёх месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. При этом на срок до шести месяцев максимальная ставка по рублёвым вкладам составит 10%.

Сбербанк с 1 мая также снижает ставки по базовым ипотечным программам. Ставки по ипотечным программам будут начинаться от 13,9%. При этом скидка на ипотеку для зарплатных клиентов увеличится с 0,5 п.п. до 1 п.п.

Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки в связи с замедлением текущих темпов роста цен за счёт укрепления рубля и снижения потребительской активности. ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2022 году в пределах 12,5–14%.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать, учитывая динамику инфляции, а также оценивая риски изменения внутренних и внешних условий для страны и реакции на них финансовых рынков.